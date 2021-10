IL DISASTRO

Stamattina alle 8.10 in tutti gli aeroporti italiani si tiene un minuto di silenzio per commemorare i 20 anni dal tragico incidente aereo di Linate, in cui morirono 118 persone. Quella mattina un Cessna da turismo si scontrò con un aereo di linea scandinavo, un Md87 della Sas, in fase di decollo, che dopo l'impatto finì la sua corsa contro un hangar dell'aeroporto. Un unico sopravvissuto, Pasquale Padovano. Alle 10.30 si celebra una messa al Bosco dei faggi, nel parco Forlanini, dove sono piantati 118 alberi, uno per ogni vittima. Ad officiarla sarà l'arcivescovo Mario Delpini. Domani, spiegano dal Comitato 8 ottobre, si terrà un concerto al Conservatorio. «Siamo arrivati a 20 anni, sembra accaduto ieri, per i nostri cuori il tempo si è fermato», ha osservato la presidente Adele Pesapane Scarani.



