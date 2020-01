Il dicembre più caldo da 123 anni

Il mese di dicembre a Milano è stato il più caldo degli ultimi 123 anni con il termometro che segnava 7,6 gradi superiori alla media. Tutto il 2019 è stato comunque afoso, con una temperatura media di 16,1 gradi, ovvero superiore di 1,8 ai valore di riferimento. E il 27 giugno 2019 si è registrata la minima più alta di sempre per il primo mese dell'estate. Condizione che non facilita l'aria pulita. Infatti, il 2020 si è aperto con l'emergenza smog che non cessa dal 27 dicembre. Nebbia mattina e sera, zero vento, niente pioggia non aiutano gli inquinanti a sparire. Così Milano si trova da 13 giorni immersa nella cappa di polveri sottili, che anche mercoledì erano fuorilegge, con una concentrazione media di pm10, registrata dalle centraline dell'Arpa, di 54,5 microgrammi per metro cubo. Le misure antinquinamento stanno facendo poco. Tant'è che si va verso il loro inasprimento, forse lunedì, con lo stop non solo ai diesel Euro 4 privati, ma anche quelli commerciali.

Venerdì 10 Gennaio 2020

