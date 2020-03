Il Diavolo si autoisola dopo le sfilate

Il Diavolo veste Prada? Sì, ma a casa propria. Anna Wintour si è messa in quarantena volontaria per il Coronavirus dopo essere stata a Milano per le sfilate moda donna finite il 23 febbraio scorso.

Lo riporta il New York Post. La potente direttrice del mensile di moda Vogue che detta le tendenze a tutto il mondo fashion ha lavorato da casa da quando è tornata dall'Italia per la fashion week e un portavoce di Condé Nast ha spiegato che non mostra alcun sintomo e dovrebbe tornare in ufficio lunedì.

Anna Wintour non è l'unica ad avere adottato precauzioni, visto che circa 30 persone di varie testate tra cui Vogue, Elle e InStyle, si sono messe in quarantena a casa dopo le sfilate di Milano. «Siamo eccessivamente cauti», ha ammesso Troy Young, presidente della casa editrice Elle Hearst Magazines.

