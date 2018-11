Il Diavolo questa mattina a Nyon una partita non facile con l'Uefa

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il Milan tornaquesta mattina a Nyon davanti alla Camera Giudicante dell'Uefa per discutere una pena proporzionata come richiesto gli arbitri del Tas di Losanna quattro mesi fa. Una strada che resta comunque in salita per il Diavolo in mano al fondo Elliott che oggi paga il rosso di bilancio nell'ultimo triennio di vita di casa Fininvest. Nyon ha già provveduto a congelare i versamenti al Milan (14 milioni di premi della stagione 2017-2018 più 4 milioni della stagione in corso) e lo stesso club ha accantonato in bilancio una cifra di 17 milioni di euro in previsione del verdetto. Ma alla multa potrebbero aggiungersi anche delle sanzioni accessorie come la riduzione della rosa da utilizzare nelle competizione europee.Ma ciò che spaventa maggiormente Leonardo e Maldini sono le possibili limitazioni al mercato, sopratutto in un'annata ricca di problemi fisici che impone acquisti già a gennaio. Il verdetto dell'Uefa arriverà entro dicembre e la sessione invernale potrebbe essere dunque già colpita dalle sanzioni a causa del mancato rispetto del Fair play finanziario.(L.Ucc.)