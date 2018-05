Il Diavolo di Gattuso è da Champions

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Ringhio da Champions: 44 punti in 24 partite. Questo il bilancio di Rino Gattuso sulla panchina del Milan, dopo essere subentrato a Vincenzo Montella. Giocando con le cifre, con la sua media punti di 1,83 a gara, l'attuale tecnico del Diavolo si pone a breve distanza dai mostri sacri del recente passato rossonero. Per inteso, gli allenatori che hanno fatto grandissimo il Milan dell'era Berlusconi trionfando in Italia, in Europa e nel mondo.Considerando tre punti a partita anche prima del torneo 1994-95, in testa a questa speciale classifica c'è Carlo Ancelotti con 1,96 punti portati alla causa rossonera. Subito dietro Max Allegri (1,93), Fabio Capello (1,92), e Arrigo Sacchi (1,85). Rendimento simile (1,84) a quello di Gattuso ebbero Leonardo e Clarence Seedorf nelle loro brevi (soprattutto quella dell'olandese) parentesi, e senza titoli, sulla panchina del Milan.Ringhio ovviamente, a differenza di questi ultimi colleghi, spera di poter aprire un ciclo e di crescere nei risultati.E già lo ha fatto, se prendiamo in considerazione solo il girone di ritorno, nel quale il suo Milan ha racimolato 39 punti, superato solamente dai 48 della Juventus e dai 43 del Napoli. Con una proiezione di 78 punti totali che avrebbe garantito ai rossoneri il terzo posto e l'accesso in Champions.Curiosamente anche il predecessore Montella fece un girone da 39 punti, l'andata del 2016-17, salvo poi progressivamente calare.