Il design ha vissuto un anno di grande affanno. Il Salone 2020 cancellato, quello 2021 spostato a settembre. Ferito ma non domo, il design ricomincia dai suoi distretti. Al quartiere Isola è partito l'Isola Design Festival. Evento ibrido fino al 10 settembre 2021 passa dal digitale al fisico, dalla nuova piattaforma al quartiere, partendo online e concludendosi durante il Fuorisalone della Milano Design Week 2021, dal 5 al 10 settembre.

Obiettivo, dare rilievo alle nuove idee sul futuro che mettono al centro sostenibilità, innovazione, ricerca, ma anche, estetica e funzionalità.

L'evento è un contenitore di numerose iniziative: dalle mostre, dapprima virtuali e poi anche fisiche, ai live talk e le interviste con ospiti internazionali Isola Tv, fino alle presentazioni dei progetti attraverso le voci degli stessi designer. Il tema del Festival sarà We Are What We Design, lo stesso pensato per la Milano Design Week 2020 poi cancellata. Ai designer è infatti richiesto un maggiore coinvolgimento all'interno di una società mutata e una riflessione su tutto ciò che sta accadendo all'ambiente che ci circonda.

Programma e incontri su www.isola.design.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 05:01

