Il derby va all'Olimpia (70-57 il finale) ma onore e merito a Cantù per essersi presentata al Forum. Senza l'intero staff tecnico e Gaines (colpiti dal Covid-19), i canturini hanno comunque onorato l'impegno, ricevendo i complimenti da Gandini, presidente LBA: «Si tratta di una scelta esemplare della capacità di porre gli interessi collettivi al di sopra di quelli individuali».

Buono anche l'atteggiamento in campo dei biancoblù che, alla fine, hanno dovuto arrendersi allo strapotere fisico e tecnico della capolista, desiderosa di riscattarsi dopo il ko con il Barcellona (56-72) venerdì in Eurolega. Ottima prova difensiva della squadra di Messina che porta quattro giocatori in doppia cifra di punti. Avvio nel segno di Datome.

Milano vola sul +12 ma, di colpo, smette di giocare, permettendo a Cantù di restare in scia (38-28 all'intervallo). Alla ripresa, con un paio di triple, Milano scappa sul +19. Gli ospiti tornano, incredibilmente, sino a -5. Ci pensano Shields (12 punti, MVP del match) e Brooks (11) a regalare il successo a Milano che si porta così a +6 su Brindisi (una gara in meno) e Virtus Bologna (una gara in più). Soddisfatto coach Messina che, oltre al successo, ringrazia per aver potuto dare un turno di riposo a Micov e Hines.

Venerdì l'AX sarà di scena sul campo del Baskonia. Gara decisiva per i sogni europei dei biancorossi.(F.Pon.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA