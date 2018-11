Il derby infinito sorride a Monza: Milano sconfitta (3-2) al tie break

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Lo spettacolare derby lombardo sorride a Monza che, in un PalaYamamay bollente (campo della Revivre Milano), s'impone 3-2 (15-11 il parziale del tie-break). Sfida combattuta, durata la bellezza di 2 ore e 24'. I brianzoli volano sul 2-0 poi subiscono la veemente reazione dei milanesi, bravi ad allungare il match al tie-break dove gli ospiti dimostrano però di avere più energie, sia mentali che fisiche. Fondamentale, tra le fila della squadra monzese, Ghafour, autore di ben 24 punti (ottimo l'apporto anche di Dzavoronok, con 17 punti a referto).Dall'altra parte, non bastano i 21 punti del solito cannoniere Abdel-Aziz. Grazie a questo successo, Monza si conferma al quinto posto in classifica con 12 punti (quarta vittoria su sette gare disputate), con un punto di vantaggio proprio su Milano, raggiunta da Verona in sesta posizione. (F.Pon.)