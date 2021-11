«Il derby? C'è rammarico per il risultato. Abbiamo avuto le occasioni per vincere e non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo essere più cinici e furbi. Gli scontri diretti? Questo è un difetto, dobbiamo migliorare. Le prestazioni però sono sempre state positive». Così l'ad sport dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Rai Radio 1. L'1-1 contro il Milan ha confermato un trend tutt'altro che positivo in casa nerazzurra, ancora alla ricerca di un successo contro un'altra delle cosiddette sette sorelle. Sinora sono arrivati tre pareggi contro Atalanta, Juventus e Milan, oltre alla sconfitta dell'Olimpico con la Lazio. Gli episodi non sono stati favorevoli all'Inter, vedi i rigori sbagliati da Dimarco con l'Atalanta e da Lautaro nel derby, il penalty per la Juve al 90' e la rete di Felipe Anderson con Dimarco a terra in quel di Roma. Tanti punti comunque persi da situazione di vantaggio e la classifica avrebbe potuto avere un altro volto. Alla ripresa ci sarà la capolista Napoli al Meazza, altro banco di prova per quest'Inter che vuole accorciare sulla vetta. Inzaghi, durante la sosta, perderà 14 giocatori, convocati dalle varie nazionali. «Barella? Non dovrebbe essere nulla di preoccupante»: parola del ct azzurro Roberto Mancini. (M. Sar.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

