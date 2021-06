Sulle prime era sembrato un incidente: un senzatetto precipitato lo scorso 30 maggio da un ballatoio di un edificio dismesso, tra via Maspero e via Lombroso, nei pressi dell'Ortomercato. Invece quello di Badr Ettouri, clandestino marocchino di 33 anni, è stato un omicidio: la squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Bruna Albertini e dell'aggiunto Laura Pedio, ieri ha fermato a Verona un connazionale della vittima, 29 anni, anche lui irregolare e senza fissa dimora: è sospettato di aver spinto Ettouri dalla balaustra. Un volo di sette metri che non ha lasciato scampo alla vittima, morta sul colpo.

Secondo le indagini della Squadra mobile, il movente sarebbe una lite sulla spartizione dei soldi ricavati dalla vendita di alcuni oggetti rubati. Subito dopo il delitto il 29enne ha lasciato Milano. Domenica è incappato in un controllo della polizia ferroviaria nella stazione di Porta Nuova a Verona ed è finito in carcere. Ieri il gip ha convalidato il fermo per omicidio e disposto la trasmissione degli atti alla procura di Milano per la prosecuzione dell'indagine.

