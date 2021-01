Il Covid rialza la testa, il Comune si attiva per migliorare la propria offerta a favore delle famiglie in difficoltà.

Palazzo Marino ha infatti approvato ieri la concessione del patrocinio al progetto Building Hope: Emergency support for hospitals and vulnerable families in Italy affected by COVID-19, nato dalla collaborazione tra Fondazione Avsi e il Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana. Il finanziamento, di 225mila euro, arriva invece dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale.

Con questo contributo, i promotori acquisteranno e distribuiranno a 42 enti del Terzo Settore un rifornimento straordinario di cibo, che andrà ad integrarsi con le normali fonti di approvvigionamento. Grazie alla partecipazione di Croce Rossa Italiana, è stato possibile acquistare ulteriori 68 tonnellate di alimenti da distribuire entro la fine di gennaio. L'obiettivo del progetto è quello di raggiungere ed aiutare 4.500 famiglie colpite dalle conseguenze economiche della pandemia, per un totale di oltre 12.000 persone in difficoltà economica. «Questa azione ben si integra con il nuovo Dispositivo di Aiuto Alimentare, andando a rafforzare il quadro di interventi dedicati al contrasto della povertà alimentare», ha dichiarato la vicesindaca, Anna Scavuzzo. (G.Mig.)

Martedì 12 Gennaio 2021

