Il Covid non ferma lo smog. Il Pm 10 è fuorilegge da sei giorni consecutivi (oggi sarà il settimo), ovvero oltre la soglia a tutela della salute dei 50 microgrammi per metro cubo: la concentrazione media, domenica, era di 64,9 mg/mc, con il picco sabato di 80,4. Tuttavia, le macchine più inquinanti non saranno fermate perché, come sono state sospese Area C e Area B dal Comune, anche la Regione ha congelato tutti i blocchi antinquinamento che riguardano i veicoli fino ai diesel euro 4, «tenuto conto che la Lombardia è Zona rossa». Un liberi tutti per facilitare gli spostamenti: il traffico e il meteo, purtroppo poco favorevole, rendono però l'aria irrespirabile. Intanto, entrano in vigore, da oggi, le restanti regole antismog: la riduzione della temperatura in casa e nei negozi - che possono rimanere aperti - di un grado; divieto di spandimento liquami zootecnici e di combustioni all'aperto (accensione di falò, barbecue, fuochi d'artificio).

La Regione, infine, «raccomanda la massima adozione dello smartworking» per limitare il flusso di auto.(S.Rom.)



