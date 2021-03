Il Covid in Lombardia picchia ancora duro. Ieri si sono contati altri 100 morti (110 mercoledì, 99 martedì) per un totale da inizio pandemia di 30.185; e, a fronte di 59.696 tamponi (59.626 il giorno precedente) i nuovi positivi sono stati 5.046 (4.282 il giorno prima), per un tasso di positività dell'8,4% (7,1 mercoledì, 7,7 martedì). Pare però allentarsi la pressione sugli ospedali, con zero nuovi ricoverati nelle terapie intensive (845 letti occupati); e per la prima volta dall'inizio della terza ondata sono diminuiti i malati negli altri reparti: - 46 pazienti.

I dati devono essere consolidati e la conferma della zona rossa (attesa per oggi) fino a dopo Pasqua sembra certa. Anche perché va male nella provincia di Milano, con 1.325 nuovi casi, di cui 524 in città (401 mercoledì). Una notizia positiva arriva sul fronte della produzione del vaccino Pfizer in Italia: le fiale usciranno anche dallo stabilimento Thermo Fisher di Monza. Secondo le prime stime, si produrranno negli stabilimenti monzesi «circa 30 milioni di dosi entro la fine del 2021, con una capacità di 120mila al giorno».

Intanto, dopo gli sbagli sugli invii degli sms ai vaccinandi, i componenti del cda di Aria si sono dimessi. «Sono stati commessi errori, ma spesso Asst hanno trasmesso dati sbagliati», ha detto Lorenzo Gubian, neoamministratore unico e direttore generale di Aria, in commissione regionale Bilancio. «È stata l'Unità di Crisi a decidere di partire con le vaccinazione il 18 febbraio anziché il primo marzo come previsto. L'anticipo è stata una difficoltà in più - ha spiegato - accettata per iniziare le vaccinazioni prima, perché Poste Italiane non erano pronte a gestire il servizio».(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 05:01

