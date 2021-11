«Il Covid ? Come Squid Game»

Ferruccio Gattuso

«La pandemia? Mai stato fermo sui social, ma certo l'assenza del palco mi stava facendo impazzire». Giovanni Vernia è sincero perché «far ridere è una mia esigenza sin da bambino. Amici, familiari, perfino i colleghi quando lavoravo in una grande multinazionale: tutti mi chiedevano di fare lo scemo, e a me liberare quel Mister Hyde folle piaceva un sacco».

Ecco perché l'attore, nato a Genova, vissuto a Milano, ora residente a Roma («per amore di mia moglie») ha gli occhi chiari che brillano ancor di più: il suo show Vernia o non Vernia dal Manzoni si muoverà per l'Italia fino a maggio. «Recitare per me è puro antistress», spiega.

Porta sul palco racconti autobiografici e «tutti i non Vernia che si agitano in me». E poi, il ritorno alla tv: a Zelig su Canale 5 non mancherà Jonny Groove, discotecaro ottuso ma simpatico: «Per sette anni l'ho tenuto nel cassetto, racconta - non volevo diventare schiavo del personaggio, chi mi viene a vedere in teatro conosce tutte le mie altre sfumature. Ma a Zelig Jonny ci deve essere. L'ho portato anche su TikTok, da una sola settimana».

C'è bisogno di ridere? «Sì. La pandemia ci ha incattiviti. La serie di successo coreana Squid Game è lo specchio di noi oggi: tutti contro tutti, per sopravvivere. Amici e parenti che non si parlano più, divisi dal vaccino. La missione dei comici, ora, è svelenire l'aria».



