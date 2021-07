Il cosiddetto Boschetto della droga di Rogoredo era «un'area tristemente famosa e nota come una delle più grandi piazze di spaccio e consumo in Italia» e ora «è stato trasformato in un parco e da luogo di degrado diventa un bene comune fruibile da tutta la comunità»: è quanto ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia prima della firma di un protocollo d'intesa in prefettura che prevede l'impiego di detenuti del carcere di Opera nei lavori di cura e manutenzione dell'area verde di Rogoredo.

Alla firma era presente il sindaco Giuseppe Sala, che ha ricordato come i detenuti siano stati coinvolti anche durante Expo e nel 2017 all'Idroscalo per il verde con successo. Sulla piaga della tossicodipendenza nella zona, Sala ha affermato che «non è risolto a Milano come in Italia e nel mondo. Gli spacciatori sono lungo i binari e ora interverremo lì». Il prefetto Renato Saccone ha sottolineato che «abbiamo lavorato tutti insieme per recuperare il parco e con questo protocollo facciamo un salto ulteriore di qualità».

Ma per l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato per smantellare lo spaccio non basta la cura del verde, ci vogliono «recinzione e videosorveglianza». Il problema dello spaccio «non si è risolto, si è spostato qualche centinaio di metri più in là». (G.Pos.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA