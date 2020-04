Il coronavirus non molla la presa su Milano. Sui 960 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia (ora i casi complessivi sono saliti a 67.931), la quota più consistente riguarda la Città Metropolitana di Milano: 408 nuovi casi, contro i 287 registrati il giorno prima.

Solo in città i nuovi casi sono stati 246, un numero che preoccupa: il giorno prima erano stati 160. I casi totali nel capoluogo salgono così a 6950. In totale nella Città Metropolitana i positivi sono 16.520.

Secondo i dati diffusi da Palazzo Lombardia, nell'intera regione il quadro sembra peggiorato rispetto al giorno precedente. I nuovi positivi sono 960, mentre 24 ore prima c'erano stati 735 nuovi casi, praticamente con lo stesso numero di tamponi effettuati (ieri 6711). I nuovi decessi sono 203 per un totale di 12.579, mentre il giorno precedente erano stati 163.

Milano guida la triste classifica delle province più colpite. Seguono Brescia 12.078 (+74), Bergamo 10.788 (+50), Cremona 5641 (+150), Monza 4211 (+54).

La buona notizia arriva dai reparti di Terapia intensiva, dove si è registrato un significativo calo dei posti occupati: 851, 50 in meno. Diminuiscono anche i ricoveri in terapia non intensiva che sono 9805 (-333). I guariti sfondano quota tremila, con un +545 (3023). Complessivamente i tamponi effettuati sono stati 277.197, 6711 in più rispetto alle 24 ore precedenti.(G.Obe.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA