Il Coronavirus mette a dura prova il mondo della cosmesi.

Rossetti, mascara, skincare, profumi: pochi sanno che tra Milano, Brianza, Crema e Bergamo si concentrano la produzione mondiale del maquillage. «Le nostre aziende, pur tra molte difficoltà, non si sono mai fermate», spiega Matteo Moretti, presidente del Polo della Cosmesi, associazione che riunisce oltre 80 imprese della filiera, con più di 25mila addetti. «Qui si produce il 65% del make-up mondiale, di tutti i grandi marchi. Da Dior a Chanel, a Lancôme, per citarne solo qualcuno», sottolinea Moretti.

Le piccole eccellenze lombarde lavorano dietro le quinte per i colossi della bellezza con ricavi di 6 miliardi. Un fatturato di oltre 3.5 miliardi solo in Lombardia. «Stiamo fronteggiando un'emergenza globale aggiunge Moretti Il pensiero è come preservare la salute dei collaboratori, salvando business e posti di lavoro». «Le misure sono state altissime sin dalle prime avvisaglie e si sono intensificate prosegue - dal controllo della temperatura durante la giornata alla sanificazione degli ambienti una, due volte al giorno; dalle mascherine da indossare anche negli uffici ai turni modificati con meno persone per rispettare le distanze di sicurezza».

Nessuna azienda, ad oggi, è stata colpita dal covid 19. In questi giorni il Polo, con lo spirito di mutuo soccorso, ha acquistato quasi 30mila mascherine professionali da distribuire subito ai lavoratori. (S. Rom.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA