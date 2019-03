Al via la seconda edizione di Globo Academy, il contest ideato e promosso dal Centro commerciale Globo di Busnago (MB) che permetterà a 10 aspiranti cuochi di frequentare il corso per personal chef curato dalla scuola di formazione professionale Galdus. La selezione è aperta a uomini e donne che abbiano compiuto 16 anni al momento dell'iscrizione e che risiedano in Lombardia, con un'attenzione particolare rivolta ai giovani in cerca del primo lavoro. Per candidarsi andare al sito globoacademy.it, fino al 15 aprile, e compilare un test online. Saranno individuati 30 candidati che accederanno alla seconda fase: una ricetta a scelta da fare al Centro commerciale Globo il 18 maggio. I primi 10 accederanno al corso al Globo e nei laboratori della scuola Galdus (Milano), che si terrà da maggio a dicembre per un totale di 156 ore di lezione suddivise fra teoria e pratica.

