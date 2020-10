«Il contagio si diffonde nelle code per il tampone»

Giammarco Oberto

Prendersi il virus mentre sei in coda per scoprire il virus. Le lunghe attese per fare il tampone nei drive in o nei centri Covid - anche quattro ore, e a Milano va ancora bene rispetto ad altre città italiane - possono avere un esito paradossale: favorire il contagio. L'allarme è dell'Ats Milano, per voce del direttore Vittorio De Micheli. «Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è che l'eccessiva fiducia nel tampone provoca dei paradossi. Le persone si fanno il tampone e poi continuano ad avere contatti sociali prima dell'esito - ha sottolineato ieri, ai microfoni di Radio Popolare - le persone paradossalmente si contaminano facendo la coda per avere il tampone». Troppi assembramenti, in luoghi in cui la possibilità statistica di incontrare positivi è elevatissima.

È l'intero sistema di tracciamento che sta andando in sofferenza, spiegano i vertici dell'Ats. «Bisognerebbe avere un esercito di persone per correre dietro a tutti i contatti» ha detto De Micheli. A Milano i contact tracer sono 200, «ma non bastano più». Hanno già gestito 80mila quarantene, ma ormai ogni positivo porta a una media di 50 interviste ai contatti che ha avuto. «Interviste che durano anche due o tre ore ciascuna - ha spiegato Antonio Giampiero Russo, responsabile Epidemiologia dell'Ats - occorre una forza lavoro che non abbiamo».

Sul caos tamponi ieri è intervenuto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, per annunciare una novità che potrebbe snellire il sistema: «In Lombardia abbiamo superato i 35mila tamponi al giorno - spiega Gallera - per superare le attese sulla comunicazione dei referti da oggi tutti i cittadini potranno consultare on line da casa l'esito del tampone senza aspettare la telefonata del proprio modico o la comunicazione delle autorità sanitarie territoriali». Basta accedere alla home page del fascicolo sanitario elettronico e attivare il servizio specifico con autenticazione veloce: gli esiti saranno disponibili sulla casella personale per 15 giorni nella sezione esiti esami Covid-19.

Il tempo stringe per invertire il trend dei contagi a Milano. «Il timore che l'infezione dilaghi è reale ed è testimoniato da quello che vediamo negli ospedali - ha detto ieri l'infettivologo Galli - a marzo temevo la battaglia di Milano, ma fu evitata grazie alla relativa tempestività del lockdown. Adesso stiamo per averla, perché l'infezione dilaga».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 05:01

