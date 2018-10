Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Comune, in qualità di ente impegnato nella lotta contro le violenze sulle donne e per via dei tentativi fatti per inserire Jessica Faoro in una famiglia, chiederà di essere parte civile contro Alessandro Garlaschi, il tranviere di 39 anni accusato di avere brutalmente ucciso la ragazza, 20 anni in meno di lui, nel suo appartamento di via Brioschi lo scorso febbraio.La richiesta di Palazzo Marino è stata deliberata nei giorni scorsi e verrà formalizzata nell'udienza preliminare che si aprirà il prossimo 7 novembre davanti al gup. Stessa istanza dovrebbe essere depositata dalla madre e forse anche dal fratello e dal padre di Jessica. La coppia, da anni separata, si era vista togliere dai servizi sociali la figlia, la quale ha poi vissuto dentro e fuori da varie comunità e, ancora adolescente, ha dato alla luce una bimba poi affidata a un'altra famiglia.Il difensore di Garlaschi, l'avvocato Francesca Santini, dovrebbe invece presentare la richiesta di abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna, condizionato a una perizia psichiatrica. Secondo le indagini la giovane è stata uccisa con 85 coltellate e il tranviere le avrebbe anche bruciato una parte del tronco. Agli inquirenti l'imputato ha però detto di ricordare solo di averla colpita con tre coltellate leggere durante una lite in casa.