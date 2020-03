Il Comune attiva servizio per anziani

Il Comune entro la fine di questa settimana attiverà un servizio di informazione telefonico per anziani e per le persone più fragili che potranno così conoscere tutte le iniziative messe in campo da amministrazione, terzo settore e aziende per il Coronaviurs. Il servizio sarà creato all'interno del centralino che già si occupa dei contatti con il pubblico, al numero 02.02.02. Le persone e in particolare gli anziani che potrebbero passare più tempo in casa a causa dell'emergenza potranno ricevere informazioni sui servizi domiciliari offerti dal Comune, come la consegna dei pasti, le assistenze di colf, badanti e tate. Oltre che conoscere le iniziative organizzate dai privati, farmacie e catene di supermercati, che offriranno la consegna dei medicinali a domicilio o della spesa. I custodi sociali si occuperanno di monitorare telefonicamente gli anziani e le persone in difficoltà che già conoscono.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

