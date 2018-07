Il club è ormai a stelle e strisce entra Elliot, Li è in fuorigioco

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il Milan diventa di Elliott. In Lussemburgo i legali di Paul Singer hanno avviato le pratiche per l'escussione del pegno, per entrare a tutti gli effetti nella governance del Milan. Falliti tutti i tentativi di Yonghong Li di tenersi il Milan, di ottenere dal fondo americano una proroga. Ora entro 7-10 giorni lavorati Elliott proclamerà un'assemblea straordinaria dove verranno rimossi i 4 consiglieri di nazionalità cinese per essere sostituiti da uomini di fiducia di Paul Singer. Possibile l'ingresso anche di suo figlio Gordon, tifoso dell'Arsenal che sembra voler spingere il padre a tenersi il Milan.Di certo l'addio a sorpresa di Li ha convinto il Milan a cambiare ancora una volta la propria linea difensiva davanti al Tas. Marco Fassone, che non ha voluto dire nulla di quanto successo, proverà a convincere l'Uefa che Elliot potrà garantire continuità al Milan. Intanto il popolo rossonero presente a Milanello chiede «chiarezza sul futuro e rispetto per i tifosi». È il secondo striscione di giornata apparso sui cancelli del campo di allenamento.(L.Ucc.)