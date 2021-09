Il clima in diretta tv. Collegamenti, interviste e dibattiti con ospiti tra scienziati, politici, ricercatori e protagonisti dell'industria televisiva e dello sport, per parlare di salvaguardia dell'ambiente e futuro delle nuove generazioni. È questo l'impegno che Sky, attraverso i suoi canali Sky Tg24 e Sky Sport 24, dedicherà ai due grandi appuntamenti internazionali Youth4Climate: Driving Ambition e Pre-Cop26. Il primo prende il via oggi a Milano; la seconda, la Conferenza delle Parti sul clima delle Nazioni Unite a novembre a Glasgow. Oggi alle 14 su Sky Tg24 il primo appuntamento Sviluppo sostenibile e digitale: la sfida dei giovani parte da Milano con tra gli altri, del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Sostenibilità ambientale al centro anche di Sport e ambiente su Sky Sport 24 domani alle 1430 con rappresentanti del mondo del calcio, dei motori e della vela. Giovedì Sky sarà anche media partner del concerto Music4Climate con la band Rockin' 1000, con artisti italiani e internazionali.



Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

