Il clima che cambia va all'Università

Un master interdisciplinare per formare esperti in cambiamenti climatici: è il nuovo corso offerto a partire da aprile dall'università Statale con partner internazionali come la Columbia University e la school of law di Berkeley.

Le domande per il corso, interamente in inglese, potranno essere presentate entro il 10 marzo. Poi avverrà la selezione dei primi 25 studenti che in 500 ore di lezioni, soprattutto il venerdì e sabato ma anche attraverso l'e-learning, potranno approfondire diverse aree di studio: dalla geoingegneria all'etica, passando per economia, geopolitica, politica fiscale e monetaria. Sono previsti stages per 150 ore, in parallelo alle lezioni. «Un master sul cambiamento climatico oggi - spiegano dalla Statale - si rivela strategico perchè molti posti di lavoro nei prossimi anni, richiederanno green skills, quelle competenze cioè che permettono di progettare un futuro attento al consumo delle risorse, agli impatti ambientali, all'inquinamento e alla qualità della vita. In particolare, il cambiamento climatico influenza sempre di più i modelli di business e la forza lavoro».

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

