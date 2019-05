Il City di Pep si conferma re della Premier League

MILANO - Un lunghissimo estenuante e appassionante braccio di ferro. Questa la più bella Premier League della storia. Che ha visto il Manchester City di Pep Guardiola spuntarla sul Liverpool di Jurgen Klopp: 98 punti per i Citizens contro i 97 dei Reds. Una sola lunghezza separa alla fine le due contendenti. L'ex condottiero di Barcellona e Bayern Monaco concede il bis a un anno di distanza, conquistando il sesto titolo in Inghilterra per il City.

E pensare che Guardiola era partito a handicap, nella trasferta a Brighton, in svantaggio (Murray), poi Aguero e Laporte prima del riposo fanno 1-2. Nella ripresa Mahrez e Gundogan fissano il risultato sull1-4. A nulla è valsa la vittoria del Liverpool che ad Alfield ha battuto 2-0 il Wolverhampton. A bersaglio doppio Manè (una rete per tempo). terzo il Chelsea di Sarri, quarto il Tottenham di Pochettino, quinto l'Arasenal e solo sesto lo United. (M.Zor.)

