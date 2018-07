Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il cinema soffre il caldo e la bella stagione? Non al Beltrade dove botteghino e buone intenzioni restano aperti. Se oggi si chiude la mini rassegna Buon compleanno Cristobàl Jodorowsky! per festeggiare il compleanno del drammaturgo figlio del grande regista Alejandro, da domani tocca al Il cinema ritrovato.Nove serate per riscoprire alcuni preziosi restauri della Cineteca di Bologna, a partire da Eraserhead (1977) di David Lynch (film d'esordio del cineasta americano), per proseguire con titoli come Blow Up (1965) di Michelangelo Antonioni (26 luglio), il classico muto La corazzata Potemkin (1925) di Sergej Ejzentein (27 luglio), Il disprezzo (1963) di Jean Luc Godard (1° agosto), una suggestiva carrellata dal titolo Tutto Jean Vigo (2 agosto), il recente Viasges Villages (2017) di Agnès Varda e JR, opera curiosa che vede la grande regista belga insieme a uno street photographer comporre un affresco in documentario della Francia rurale, per finire con due perle della fine degli anni 70 come la commedia di culto alleniana Io e Annie (foto, 8 agosto) e il dramma Novecento di Bernardo Bertolucci (9 agosto). (F.Cos.)riproduzione riservata ®