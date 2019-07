Il cinema fa festival al confine svizzero

Festival storici e festival che si guadagnano spazio. L'estate sul confine tra Italia e Svizzera parla la lingua del cinema: al via dal 7 al 17 agosto, come di tradizione, il Locarno Film Festival, con la nuova direzione artistica di Lili Hinstin e l'inaugurazione della 72ª edizione con il titolo italiano (ce ne saranno diversi) Magari, esordio alla regia di fiction di Ginevra Elkann con Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher protagonisti. In cartellone 246 opere scelte tra quasi 4200, con 112 prime mondiali. Tra gli ospiti attesi nella cittadina svizzera la Palma d'oro di Cannes, il coreano Bong Joo-ho, John Waters, Hilary Swank, Emmanuelle Beart e altri. Tra i titoli blockbuster, l'edizione rimontata di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, già passato sulla Croisette.

Da stasera al 28 luglio tocca invece alla 7ª edizione del Lake Como Film Festival, tre giorni di proiezioni, eventi e incontri dedicati al paesaggio (naturale, storico, culturale): il via alle 17 a Villa Erba con Le stanze di Luchino, percorso di teatro immersivo sul legame tra la villa e il regista Visconti. (F.Gat.)

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

