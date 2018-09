Il chihuahua rapito 3 anni fa era in una roulotte a Baranzate

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era stato rapito tre anni fa durante il furto in un appartamento di Bergamo. L'hanno trovato per caso, durante un controllo in un campo nomadi di Baranzate (in via Monte Bisbino a Milano), i poliziotti del commissariato di Quarto Oggiaro. La vittima del rapimento è un chihuahua. Grazie al microchip gli agenti sono risaliti alla proprietaria che ormai aveva perso ogni speranza ed è scoppiata a piangere quando ha potuto riabbracciare il suo cane.Durante i controlli è stato arrestato Giuliano Giorgevich, 36 anni, su cui pendeva una condanna a 2 anni e 10 mesi: si nascondeva sotto il letto matrimoniale in una roulotte. Sono state identificate 97 persone (di cui 13 minori) di nazionalità croata, rumena, italiana e alcuni apolidi. Controllate anche 18 auto: un camper e due roulotte sono state sequestrate perché rubate, mentre un'altra roulotte e 2 veicoli sono stati sequestrati per violazioni amministrative. I tecnici della A2A hanno sospeso quattro utenze elettriche abusive da altrettante abitazioni.