Il Chelsea tenta Mertens, Florenzi al Valencia

Marco Zorzo

Napoli scatenato. Un colpo di prim'ordine. Andrea Petagna, bomber della Spal. Voluto, cercato e raggiunto l'accordo con il club ferrarese. Arriverà l'annuncio ufficiale attraverso il solito tweet presidenziale. Probabilmente in giornata, dopo che l'attaccante avrà effettuato le visite mediche a Villa Stuart. Alla società emiliana andranno 17 milioni più 3 di bonus e Petagna potrà rimanere in prestito per conquistare la salvezza a Ferrara.

Restando all'ombra del Vesuvio, c'è il pressing del Chelsea per Mertens, che a giugno va in scadenza di contratto con i partenopei. Il club londinese ha offerto 7 milioni per assicurarsi le prestazioni del belga, fuori per infortunio da qualche settimana. Il giocatore avrebbe dato il suo assenso, il presidente Aurelio De Laurentiis ci sta pensando. A questo punto la partenza di Llorente sarebbe meno probabile, se Mertens andrà in Premier (con Giroud, inseguito dall'Inter, ma probabile una sua destinazione al Tottenham di Mourinho).

Eccoci a Florenzi. Terzo capitano, romano e romanista che lascia i giallorossi dopo Totti e De Rossi. Il tuttofare se ne va in prestito secco al Valencia nella Liga: «Ci sarebbero tante cose da dire, ma non sono emotivamente pronto. Lo farò solo quando sarà il momento». Così un triste Florenzi, intercettato da Sky.

Mentre l'esterno sinistro Rodriguez, a lungo inseguito dal Napoli di Rino Gattuso, è andato in Olanda, al Psv, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Christian Kouamé, 22 anni, attualmente fermo per un grave infortunio al ginocchio, alla Fiorentina. Il trasferimento dovrebbe essere a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10-11 milioni di euro, mentre per il giocatore sarebbe pronto un contratto di cinque anni. Viola che puntano anche a Duncan del Sassuolo (avevano pure fatto un pensierino a Paquetà del Milan). E per la prossima stagione occhio a Amrabaat del Verona. Mentre si ritira Lucio, il brasiliano tra i grandi protagonisti del Triplete interista.

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

