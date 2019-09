Il Chailly più intimo dirige in Duomo

Il coro e l'orchestra della Scala omaggiano Paolo VI con un grande concerto, in Duomo, il prossimo 24 settembre. A dirigere coristi e musicisti sarà il maestro Riccardo Chailly, tra le note della Sinfonia numero 4 di Beethoven e la Missa Papae Pauli, scritta dal padre di Chailly nel 1964 proprio in onore di Paolo VI, un anno dopo la sua elezione al soglio pontificio e dopo il suo pellegrinaggio in Palestina. Un'idea nata proprio da quel viaggio, ha raccontato il maestro Chailly ricordando il padre Luciano, e in cui ha voluto «rendere l'ascolto più vicino agli uomini».

Il concerto sarà anche una «occasione di particolare valore perché ci permette di estendere a un compositore della seconda metà del Novecento un percorso di valorizzazione del repertorio sacro che abbiamo perseguito nel corso degli anni con diversi grandi maestri», ha commentato il sovrintendente della Scala Alexander Pereira.

«L'iniziativa nasce da un profondo legame di amicizia tra il Duomo, la città, la famiglia Chailly e Giovanni Battista Montini» ha spiegato monsignor Giannatonio Borgonovo, arciprete del Duomo.

Orchestra e coro del Teatro alla Scala, direttore Riccardo Chailly - Duomo, martedì 24 ore 20,45 - gratis con prenotazione obbligatoria sul sito www.duomomilano.it.

