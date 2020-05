Il certificato anagrafico? Adesso lo emette l'edicola

Il certificato di matrimonio? Lo chiedo in edicola. Dal 14 maggio anche le rivendite di giornali possono emettere i certificati anagrafici. È il risultato della convenzione stipulata tra Comune e Snag, sindacato provinciale autonomo dei giornalai. Sono 15 le edicole abilitate al servizio che potranno rilasciare i certificati di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, matrimonio, unione civile, morte, contratto di convivenza. Sono stati definiti sportelli di quartiere dall'assessora alla Trasformazione digitale Roberta Cocco.

Si tratta delle edicole, per esempio, di piazza XXIV Maggio, piazza Firenze, viale Umbria, piazza Santo Stefano, piazza San Nazaro in Brolo, via Monte Rosa, via Plinio/Morgagni, piazzale Baracca, via Pellegrino Rossi, viale Montenero/Bergamo. Oltre alle edicole, altri soggetti privati potranno sottoscrivere la convenzione come tabaccai, Caf, o soggetti pubblici, come Atm e Mm.

