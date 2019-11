IL CEO 2026

Mister Olimpiadi sarà Vincenzo Novari. Sarà lui l'amministratore delegato dei Giochi invernali 2026. La scelta è avvenuta all'unanimità durante l'incontro a Roma tra le delegazioni dei Comuni di Milano e Cortina, compresi i sindaci Sala e Ghedina, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Lombardia e Veneto con i governatori Fontana e Zaia. «Crediamo che Novari abbia tutte le qualità per fare un buon lavoro», ha annunciato il ministro uscendo dalla riunione a largo Chigi.

Novari è considerato un super manager. Genovese, 60 anni, laureato in Economia aziendale, è stato amministratore delegato di 3Italia dal 2001 al 2016, fino alla fusione con Wind. Nell'ottobre 2016 ha fondato SoftYou, una startup nel campo del business e dei servizi a valore aggiunto. È noto alle cronache rosa come il fidanzato di Daniela Ferolla, 35 anni, Miss Italia 2001.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

