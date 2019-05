Il centro abbassa la velocità

Simona Romanò

Andamento lento in centro. Il progetto è istituire il limite dei 30 chilometri orari in tutte le vie della Zona 1, che comprende un'ampia porzione di Milano: da Porta Romana al Ticinese, da Porta Vercellina al Sempione, da Garibaldi a Porta Venezia, da Sarpi a Porta Vittoria.

Una maxi isola green dove la mobilità si fa dolce a vantaggio di ciclisti e pedoni: le auto e le moto dovrebbero rallentare in circa 200 strade, fuori e dentro la Cerchia dei Bastioni. Dalle vie più strette che si snodano nel cuore pulsante della città a quelle un pò più distanti dal Duomo. Sarebbero esclusi dal provvedimento soltanto 71 tragitti, ovvero tutti quelli che sono percorsi dai mezzi pubblici, come via Torino; oppure sono gli assi fondamentali per collegare la periferia al centro e viceversa, come ad esempio, Foro Bonaparte, Bastioni di Porta Volta, Visconti di Modrone, Molino delle Armi, Gian Galeazzo, Papiniano, Col di Lana. Si tratta di arterie mediamente o ad alto scorrimento dove il divieto rischierebbe di mandare il traffico nel caos.

L'ambiziosa idea del centro a 30, messa nero su bianco in una delibera, è stata pensata ed approvata dal Municipio 1 perché, si legge nel documento, «la moderazione della velocità rende la circolazione più sicura», oltre «a limitare traffico e agenti inquinanti». S'allargherebbe dunque la città che va a passo d'uomo. «Il centro a 30 - spiega il presidente del Municipio 1 Fabio Arrigoni - migliorerebbe la mobilità salvaguardando pedoni, ciclisti e anche automobilisti, perché ridurrebbe gli incidenti. Tamponamenti di lieve entità e investimenti di passanti e scooteristi sono all'ordine del giorno, soprattutto nelle viuzze più anguste dove spesso le macchine s'arrischiano a velocità folli per un centro cittadino».

Il progetto è ora sul tavolo dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli, che ha anticipato il proprio parere favorevole e ha dato mandato ai tecnici di studiare la rivoluzione viabilistica che detterebbe la svolta nel modo di spostarsi in gran parte del territorio milanese, forse quello più frequentato e caotico. A Palazzo Marino il centro a 30 piace, tant'è che gli uffici hanno già avviato l'iter per realizzare il piano. Tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2020 saranno battezzate le prime Zone 30 nei diversi quartieri. Il tempo necessario per far partire la cartellonistica e i test per verificare l'impatto sul traffico.

