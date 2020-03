Il Cenacolo di Leonardo e la Pinacoteca di Brera ancora chiusi. I due gioielli milanesi, che custodiscono opere d'arte inestimabili, stanno mettendo a punto le misure di sicurezza per rendere fruibili gli spazi ai visitatori in totale tranquillità.

La Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Braidense «probabilmente» non riapriranno «prima della prossima settimana». Al momento, spiegano dal museo, «non sussistono le condizioni idonee per un'apertura che salvaguardi la salute di visitatori e dipendenti».

«La loro sicurezza - assicurano dalla Pinacoteca - resta l'assoluta priorità e nel caso specifico di Brera sarebbe difficile da tutelare anche applicando le misure previste dal Decreto». Altro motivo per non aprire subito è che «l'osservanza (necessaria e doverosa) delle misure di sicurezza richiede infatti una serie di rinunce - dalle didascalie sensoriali ai materiali didattici, ad altri strumenti pensati per i visitatori». Già ora per mantenere il rapporto con i visitatori, Brera ha organizzato online degli Appunti per una resistenza culturale.

Anche L'Ultima Cena di Leonardo da Vinci in Santa Maria delle Grazie resta chiusa almeno per tutta la giornata di oggi. Anche in questo caso la direzione sta mettendo a punto le misure di prevenzione. Tutti i dipendenti sono al lavoro e gli aggiornamenti sull'apertura si possono conoscere sul sito cenacolovinciano.org oppure su Fb o su Instagram alla voce museocenacolovinciano. (P.Pas.)

