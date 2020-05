Il Cenacolo di Leonardo da Vinci a Santa Maria delle Grazie e la Pinacoteca di Brera ancora chiuse. Massima cautela per i due gioielli d'arte di Milano

più famosi al mondo. Il primo con il capolavoro leonardesco il secondo scrigno che custodisce quadri di Raffaello, Piero della Francesca, Mantegna, Carpaccio.

Il Cenacolo potrebbe ripartire dal 2 giugno, ma il condizionale è d'obbligo secondo Emanuela Daffra, direttrice del polo museale della Lombardia. «Immaginiamo di poter aprire a giugno. Noi lavoriamo per quello, ma non c'è stato dato per ora nessun annuncio ufficiale». Insomma si aspettano direttive precise prima di riaprire con tutte le cautele.

Idem per la Pinacoteca di Brera dove il «rodaggio» sta avvenendo a porte chiuse per poter fare tutte le verifiche procedurali necessarie per far ripartire in totale sicurezza la frequentazione da parte del pubblico. Una gestione, spiegano dalla Pinacoteca, molto complessa che non si esaurisce in mascherine, guanti, gel e ingressi contigentati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA