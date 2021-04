Il Cda di Federlegno Arredo Eventi ieri si è orientato per il sì al Salone del Mobile dal 5 al 10 settembre, ma in un formato mini. È quanto si apprende da fonti vicine all'associazione delle aziende del settore che, attraverso la società Eventi, organizza la manifestazione fieristica a Milano. Quindi un compromesso: ok a meno aziende ma manifestazione salva, sia perché è la edizione numero 60, sia perché è un segnale di ripresa, sia perché non si può lasciare campo libero ad altre capitali europee che si sarebbero già fatte avanti per ospitare l'evento di design che tutto il mondo invidia a Milano (leggi Colonia).

Un formato che magari mixi eventi in digitale e in presenza, formula già usata per esempio in tre edizioni dalla Milano Fashion Week. Ma restando bene ancorati a Milano con il Fuorisalone, ricordando soprattutto che la kermesse porta alla città un indotto di 350 milioni di euro. L'ipotesi è concentrarsi su allestimenti dedicati al design in città, in spazi come la Triennale al parco Sempione. Il presidente della Triennale Stefano Boeri proprio ieri ha messo a disposizione gli spazi e ha sottolineato che «L'importante comunque è che non si disgiungano Salone e Fuorisalone, sarebbe il frutto di una visione miope». (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 05:01

