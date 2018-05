IL CASO RESCALDINA Palazzina crollata, non escluso il dolo Potrebbe esserci

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

IL CASO RESCALDINAPalazzina crollata,non escluso il doloPotrebbe esserci il dolo dietro l'esplosione e il parziale crollo della palazzina di Rescaldina del 31 marzo scorso che causò un morto e 8 feriti. È quanto emerso dalla consulenza degli esperti chiamati ad effettuare rilievi e sopralluoghi sul luogo del crollo, consulenza poi esaminata dai periti incaricati dalla Procura di Busto Arsizio, i quali non escludono «l'agire umano» quale causa del crollo.DUE IN MANETTESul tir 200 chilidi marijuanaSacconi con dentro 206 chili di marijuana e 62.880 euro in contanti sono stati sequestrati dai carabinieri di Settimo Milanese dopo aver sorpreso due uomini intenti a scaricare la merce da un tir e a caricaral su un furgone nella zona industriale del paese alle porte di Milano. I due, un 50enne italiano di Bovisio Masciago, in Brianza, e un 52enne albanese residente a Milano, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio.VIA MONPIANIPesta compagnadavanti al bebèUna brasiliana di 23 anni ha chiamato il 112 per denunciare il compagno ecuadoriano 30enne che l'aveva picchiata violentemente di fronte a loro figlio di 11 mesi. All'arrivo dei poliziotti nell'appartamento di via Monpiani, al Corvetto, l'uomo stava distruggendo i mobili davanti al bambino in lacrime. È stato portato a San Vittore.