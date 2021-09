Un altro incidente, di nuovo nel cuore della notte: alle tre un ragazzo di 20 anni si è ferito cadendo dalla pedana elettrica mentre attraversava piazza Duomo: è finito al Policlinico,.

L'uso del monopattino è sempre più diffuso per muoversi di notte. Lo testimonia l'escalation di incidenti. Solo nella notte tra venerdì e sabato sono stati tre. Alle 2,10 una ragazza di 19 anni è rimasta ferita in via Eustachi: codice giallo alla clinica Città Studi. Alle tre del mattino un ragazzo di 26 anni è rimasto gravemente ferito in via Gazzoletti, a Quarto Oggiaro: è stato trasportato in codice rosso al San Carlo per un trauma cranico. Alle 3,14 un altro schianto in corso Como: un ragazzo di 24 anni, che se l'è cavata con contusioni medicate al pronto del Fatebenefratelli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA