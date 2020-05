Sono 1400 i furbetti esclusi dalla graduatoria per avere i buoni spesa forniti dal Comune con i fondi del governo. Lo ha deciso l'amministrazione dopo le verifiche fatte sui requisiti che i beneficiari avevano dichiarato di possedere, in particolare quello della perdita del lavoro per licenziamento dopo il 31 gennaio. Su 1419 cittadini solo 19 hanno dimostrato, con informazioni puntuali, di aver perso il posto di lavoro effettivamente dopo quella data, quindi 1400 sono stati esclusi dalla graduatoria. Questo permetterà al Comune di dare i buoni spesa a coloro che erano rimasti esclusi. Si tratta di oltre 1600 cittadini che quindi riceveranno i buoni spesa. Inoltre il Comune con altri 2 milioni provenienti dal Fondo di mutuo soccorso riaprirà le domande per dare nuovi contributi

