Tassisti in colonna con la protesta dei clacson. Ieri i guidatori di auto bianche hanno girato per le strade dalla Centrale a Linate, suonando a ripetizione con il clacson. Un modo per far sentire la loro voce, spiegano, dal momento che si sentono «una categoria abbandonata dalla istituzioni». Vicino alla Stazione Centrale, alla Regione, al Comune, a Linate le auto suonano all'impazzata. «Non abbiamo alcun aiuto da nessuno, Comune, Regione e Governo - spiega un tassista -. Abbiamo dovuto nella fase più calda dell'emergenza dovuto attrezzarci a nostre spese con i presidi sanitari, la sanificazione, i vetri divisori e ora facciamo il 90% di corse in meno. Stiamo 10 ore in servizio e facciamo si e no una-due corse». La categoria chiede aiuto alle istituzioni, non solo sotto forma di sostegno economico e ristoro di quanto perduto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 05:01

