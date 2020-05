Il Comune l'ha realizzata durante il lockdown. Ma al battesimo del traffico ha scatenato solo ingorgji e polemiche la pista ciclabile che taglia corso Buenos Aires. All'incrocio con viale Majno e corso Venezia il passaggio a raso causa un tappo di auto che non riescono a liberare l'incrocio tra un semaforo rosso e l'altro.

I primi detrattori restano i commercianti di corso Buenos Aires: sostengono che se il Comune non interviene gli ingorghi saranno quotidiani. «A settembre quando ricominceranno le scuole gli ingorghi aumenteranno e già nelle vie secondarie è parecchio in aumento il traffico - sostiene il vicepresidente di Ascobaires Franco Catalano - succederà che con questo caos le persone non vorranno fare più shopping e chi si muove in aiuto preferirà i grandi centri commerciali che hanno parcheggi e tutte le comodità».

