Non si farà uno studio sul sangue dei circa mille abitanti di Ferrera Erbagnone, borgo di poco più di 1200 anime del Pavese dove non ci sono stati contagi da Coronavirus. Il paese covid-free, uno dei pochi della Lombardia, salito alla ribalta nei giorni scorsi, aveva attraverso il suo sindaco Giovanni Fassina, pensato di compiere una ricerca per capire il perché di questa immunità. La Regione - riferisce La provincia Pavese - ha stoppato la ricerca proposta dal Comune con la fondazione Istituto Neurologico Mondino con una circolare di martedì in cui si è spiegato che le ricerche degli anticorpi «sono ancora oggetto di approfondimento e quindi non possono essere utilizzati per la diagnostica in Lombardia». E inoltre «la Regione ritiene che i laboratori pubblici e privati non attivati dall'Unità di crisi regionale non debbano eseguire la ricerca di Covid-19, visti il contesto epidemiologico e la necessità di garantire la massima qualità e standardizzazione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 05:01

