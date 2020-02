Sul caso degli alberi del parco Bassini, dove i residenti cercano di bloccare le motoseghe inviate dal Politecnico, interviene anche la magistratura: la procura ha sequestrato gli ultimi due alberi, due cedri, rimasti nel parco Bassini.

Il Comitato dei cittadini per salvare gli alberi di via Bassini, che già aveva protestato duramente quando il Politecnico aveva tagliato gli alberi a gennaio per fare spazio ad un nuovo laboratorio di chimica, ha presentato un esposto alla procura «pwr danneggiamento di alberature» e per chiedere di verificare che i due cedri vengano trapiantati in condizioni di sicurezza.

I due cedri, di 50 anni e alti 20 metri (come un palazzo di sei piani), fanno parte infatti del lotto di 22 alberi del parco che devono essere trapiantati da un'altra parte, mentre gli altri 33 alberi sono stati tagliati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

