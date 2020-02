Il Carroccio si fa il calesse. Ieri le bandiere della Lega hanno sventolato dalla carrozza bianca trainata da due cavalli (bianchi) che ha sfilato da Loreto lungo corso Buenos Aires. Sui seggiolini, i volti sorridenti dell'eurodeputata Silvia Sardone con l'assessore regionale Stefano Bolognini, il consigliere regionale Gianmarco Senna e il presidente di Municipio 2 Samuele Piscina. La eco protesta contro il blocco del traffico va in scena alle 11, proprio mentre sull'altro lato della carreggiata l'assessore alla Mobilità Marco Granelli pedala con una cinquantina di ciclisti.

«Il sindaco vuole farci tornare al calesse», spiega Silvia Sardone «e noi, in modo ironico, abbiamo raccolto l'invito. Ma l'inquinamento è una cosa seria e non si combatte con questa boiata pazzesca. Il Comune punta solo a far cassa con i mezzi pubblici e a usare l'ambientalismo per finire sui giornali». (G.Mig.)

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

