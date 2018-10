Il cane antidroga sale in cattedra

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòUnità cinofile con cani addestrati a fiutare le droghe e vigili in borghese del nucleo contrasto agli stupefacenti davanti alle medie e agli istituti superiori. È il progetto da 344mila euro contro la diffusione della droga nelle scuole, messo a punto dal Comune per aderire al piano Scuole sicure del ministro degli Interni Matteo Salvini che finanzierà tutti gli interventi di contrasto e prevenzione.Ieri è stata siglata l'intesa anti-droga che lega prefettura, Palazzo Marino, tribunale dei minori, procura e ufficio scolastico territoriale. Si ipotizzano 175 controlli su 207 giorni di lezione, in pratica quasi uno al giorno, a rotazione negli oltre 500 edifici scolastici sul territorio, con un occhio di riguardo per quelli considerati più a rischio dopo le segnalazioni di genitori e professori. «Partiremo a novembre - annuncia la vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo - quando andremo a incrementare la dotazione di cani antidroga, da 8 a 10, e rafforzeremo il pattugliamento fuori dalla scuole in accordo con tutte le forze dell'ordine, così da garantire un presidio in tutto il rione intorno alla scuola». Blitz nei giardinetti vicini, nelle stazioni dei mezzi pubblici, negli angoli nascosti dove gli spacciatori sono a caccia delle loro giovani vittime.A 12, 13 anni, ovvero in 2° o 3° media, gli alunni già corrono il rischio di trovarsi il pusher a pochi metri dalla classe che gli propina ogni tipo di sostanza. Molto spesso, a spacciare è proprio il compagno di banco. Un fenomeno tanto allarmante quanto dilagante. Basti dire che, secondo una ricerca, il 40% degli studenti delle superiori ha avuto esperienze legate alla droga. Dato che cala al 4% nelle medie. «L'età più a rischio per la prima dose, di hashish, di pasticche, di eroina, è dai 13 ai 14 anni», conferma Riccardo Gatti, psichiatra, direttore del dipartimento per le dipendenze dell'Asst Santi Paolo e Carlo. E da quell'età parte la prevenzione.riproduzione riservata ®