Sarà il manager Oscar di Montigny - il cavallo su cui punta Salvini ma che lascia più freddino Berlusconi - il candidato del centrodestra che sfiderà Sala alle Comunali? Oppure un vecchio arnese della politica come Maurizio Lupi, su cui però la Lega fa ostruzione? O ancora, un nome che uscirà a sorpresa dal cilindro? Cercasi candidato disperatamente: per ora le diverse anime del centrodestra trovano l'accordo solo sulle date dei vertici decisivi, che continuano a slittare di settimana in settimana e di giorno in giorno: l'ennesimo summit è convocato per domani, ma non è detto che si trovi la quadra sul nome del candidato per la corsa a Palazzo Marino. Di Montigny ieri ha incassato l'appoggio di Gabriele Albertini («Lo vedo bene, è una persona con una grande motivazione»), che si è pure proposto come vicesindaco, ma la candidatura del manager trova molte resistenze interne agli azzurri. Anche perché il 52enne ad di Mediolanum Comunicazione, genero di Ennio Doris, non si è mai occupato di politica.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

