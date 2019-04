Il campo Bonfadini brucia Il Comune: «Rogo inspiegabile»

La notte del campo nomadi di via Bonfadini è stata rischiarata dalle fiamme. Ieri notte un rogo è divampato (non è la prima volta) nell'area in parte distruggendola. Nonostante l'estensione dell'incendio i pompieri sono riusciti a contenerlo: il 118 ha visitato 66 persone di cui 14 bambini, e nessuno ha riportato problemi tali da andare in ospedale. Alcune famiglie hanno trovato ospitalità da parenti e amici, 27 persone (di cui 13 minori) sono state accolte nei centri di via Novara, via Aldini e via Marotta. Un'ipotesi è che il fuoco sia uscito di controllo mentre si bruciava o distruggeva materiale. Ma ieri la vicesindaca Anna Scavuzzo ha dichiarato che «c'è preoccupazione perché l'incendio è totalmente incomprensibile». La vicesindaca ha anche ribadito «la volontà dell'amministrazione di liberare e abbattere l'area, come fissato nel piano con la Prefettura. «Per i campi rom serve la collaborazione dei sindaci», ha commentato il vicepremier Matteo Salvini. L'obiettivo è zero campi entro la fine del mandato».(S.Gar.)

