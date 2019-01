Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il calore del soul, l'eleganza del jazz e il ritmo del funk. In una parola sola: Incognito, ovvero la band acid jazz per antonomasia che da oggi a sabato sarà in scena al Blue Note.Da quando sono apparsi sulla scena musicale internazionale sono trascorsi quarant'anni. Eppure tra sperimentazione e contaminazioni gli Incognito, lanciati dall'etichetta Talkin' Loud del deejay Gilles Peterson, hanno sfornato oltre 15 album e una carrellata di hit. In tutto questo tempo la formazione britannica ha avuto continui cambiamenti e una pioggia di collaborazioni eccellenti (le cantanti Maysa e Carleen Anderson ma persino Paul Weller). L'unico punto fermo è sempre stato il leader Jean-Paul Bluey Maunick, virtuoso chitarrista ma soprattutto compositore estroso e raffinato. Sono firmati da lui successi come Still a Friend of Mine, Colibri, Change. Anche il loro pezzo più famoso resta la cover di Stevie Wonder Don't You Worry Bout a Thing.«Forse è persino una fortuna che non siamo arrivati a essere star milionarie» dice Maunick. (D. Des.)riproduzione riservata ®