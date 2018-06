Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il caldo estivo, la notte pulita e le note del pianoforte di Denis Matsuev che si levano su fino alle guglie del Duomo in una piazza gremita da ventimila persone chiuse in un religioso silenzio.Nonostante i rigidi controlli nei varchi d'accesso attrezzati di metal detector, la città ha risposto con entusiasmo alla sesta edizione del Concerto per Milano, che ha visto il ritorno in piazza Duomo della Filarmonica della Scala, diretta dal maestro Riccardo Chailly. Ospite solista il pianista più amato da Putin, Denis Matusev, che la prossima settimana aprirà con la sua musica i Mondiali di Calcio in Russia. Ha eseguito un magistrale Primo Concerto di Ciaikovskij, applauditissimo dai 50mila di piazza Duomo. Un concerto, trasmesso in diretta anche da Rai5, ancora una volta di grande prestigio per Milano. L'evento è stata trasmessa in diretta in Germania, Francia, Grecia e Corea, e in differita in Cina e Giappone.