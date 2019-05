Il caffè della mafia viaggia sull'asse Palermo-Milano

Palermo e Milano legate da una scia di una tazza di caffè e tanti soldi. Era il business gestito dalla famiglia mafiosa dell'Acquasanta-Arenella dei Fontana di Palermo, i cui vertici, usciti di galera, si erano stabiliti a Milano. Partendo dalle dichiarazioni di due pentiti, la Guardia di Finanza ha arrestato sei persone per riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, tutti con l'aggravante mafiosa.

«Le attività commerciali servivano per riciclare i proventi dell'estorsione e del traffico di droga nella zona Acquasanta-Arenella», ha spiegato il comandante della Finanza, Cosmo Virgilio. Secondo gli investigatori a capo dell'organizzazione c'era Rita Fontana 30 anni, figlia di uno storico boss palermitano (deceduto nel 2012). In manette, oltre a lei, Giovanni Fontana, di 41, Gaetano Pensavecchia, di 58, Filippo Lo Bianco, di 54, Michele Ferrante, di 36, e Domenico Passarello, di 43.(S.Gar.)

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

